İzlanda Milli Takımı Türkiye'de

04.10.2017 21:42:04

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2018 Dünya Kupası Grup Eleme maçında Türkiye ile karşılaşacak olan İzlanda Milli Takımı Türkiye'ye geldi.Özel bir uçakla 21.00'da Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'na iniş yapan İzlanda Milli Takımı Cuma günü 21.45'te A Milli Takım ile karşılaşacak. 33 bin kişilik Eskişehir Yeni Stadyumu'nda yapılacak karşılaşma için milliler ise Antalya'dan Cuma günü Eskişehir'e gelecek.Öte yandan İzlanda konvoy halinde havalimanından konaklayacağı otele geçiş yaptı.(Mustafa Kaplan - Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Çağatay Gür /İHA)