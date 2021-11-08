İvan Turgenyev kimdir?

Nihilizm konusunda yazılmış ilk roman olan "Babalar ve Oğullar" adlı eserin yazarı olan Rus asıllı Ivan Turgenyev 9 Kasım 1818'de dünyaya gelmiştir. Almanca, İngilizce ve Fransızca'yı anadili gibi konuşan Turgenyev Moskova ve Petersburg üniversitelerinde okur ve Felsefe fakültesini iyi derecede bitirir. Akabinde Almanya'da Berlin Üniversitesine gider ve orada tarih, klasik filoloji dallarında çalışmalar yapar, Petersburg Üniversitesi profesörlük sınavını kazanır.

Turgenyev'i üne kavuşturan ilk eseri olan "Bir avcının notları" adlı yapıtıdır. 25 öyküden oluşan bu kitap dönemin Rusya'sı hakkında önemli bilgiler içermektedir ve bu yönüyle sosyolojik bir mahiyeti de vardır.

TURGENYEV HAYATININ BİR BÖLÜMÜNDE HAPİS YATMIŞTIR

Gogol'un geliştirdiği gerçekçilik'ten etkilenen Turgenyev 1852'de onun ölümünden etkilenerek kaleme aldığı bir yazısının yasaklanması sebebiyle hapis yatmış ve bir süre de polis gözetiminde yaşamıştır.

Turgenyev'in isminin edebiyat çevrelerinde büyük bir üne kavuşmasını sağlayan asıl eserleri ise 1855 yılından sonra kaleme alınmıştır.

3 Eylül 1883'te Fransa'da hayata gözlerini yuman ünlü yazara 9 Ekim'inde Petersburg'da yapılan cenaze töreniyle veda edilmiştir.

Başlıca Eserleri: