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İtfaiye erinden inanılmaz başarı!

İtfaiye erinin eğitim anında çekilmiş videosu sosyal medyada ilgi odağı oldu.

2021-10-02 22:11:32
Fatih Tezcan göz yaşlarına hakim olamadı: Kürtaj cinayettir

Fatih Tezcan göz yaşlarına hakim olamadı: Kürtaj cinayettir

Fatih Tezcan göz yaşlarına hakim olamadı: Kürtaj cinayettir
Müjdat Gezen: Mehter Marşı'yla gidecekler, biz de İzmir Marşı'yla geleceğiz

Müjdat Gezen: Mehter Marşı'yla gidecekler, biz de İzmir Marşı'yla geleceğiz

Tiyatrocu Müjdat Gezen katıldığı bir programda, “Bugün yarın öyle bir şey olacak ki, Mustafa Kemal hep doğruyu söylemiştir. ‘Geldikleri gibi giderler'. Bunlar da Mehter Marşı ile gidecek, biz de İzmir Marşı ile gezeriz inşallah” ifadelerini kullandı.
Öksürük şikayetiyle hastaneye gitti, akciğerinden çıkan herkesi şoke etti

Öksürük şikayetiyle hastaneye gitti, akciğerinden çıkan herkesi şoke etti

Karabük'te, geçmeyen nefes darlığı ve öksürük şikayeti ile hastaneye giden 57 yaşındaki Hatice U.’nun akciğerinde tespit edilen kabak çekirdeği yapılan operasyonla çıkarıldı.
Silahlı ve maskeli kuyumcu soygunu kamerada

Silahlı ve maskeli kuyumcu soygunu kamerada

Olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Kışla Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Ahmet Ekinci'ye ait kuyumcuya siyah yüz maskesi takarak giren kişi, elindeki silahla dükkan sahibini tehdit edip altınları istedi. Bu sırada şüpheli, kuyumcuya giren bir kadını da silahla korkutup içeride beklemesini söyledi. Dükkan sahibinin poşete koyduğu altınları alan şüpheli, kendisini dışarıda bekleyen motosikletli ile birlikte kaçtı. Kuyumcunun ihbarıyla inceleme başlatan polis, güvenlik kameralarından eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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