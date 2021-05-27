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İsviçre'de Türk iş insanının fabrikası PKK yandaşlarının saldırısına uğradı

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrupa Bölge Komitesi üyesi Suat Şahin'in İsviçre'nin Olten ilçesindeki fabrikası terör örgütü PKK yandaşlarınca kimyasal saldırıya uğradı. Beyaz Ay Derneği İsviçre Başkanlığını da yürüten Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'PKK yandaşları gece Olten ilçesinin Dulliken kasabasında sahibi olduğumuz Gurbet Döner Produktion'a 01.05'te gelerek önce güvenlik kameralarını boyalarla kapatmışlar. Sonra da fabrikanın çeşitli yerlerine terör propagandası ve bana hakaret içeren yazılar yazmışlar.' dedi.

2021-05-27 14:13:29
Milli futbolcuların EURO 2020'deki ilk hedefi İtalya maçı

Milli futbolcuların EURO 2020'deki ilk hedefi İtalya maçı

Burak, Yusuf ve Zeki, milli takımın Antalya'da kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.'A Milli Takım, milli forma her şeyin üzerinde.' sözleriyle basın toplantısına başlayan milli takım kaptanı Burak Yılmaz, 'Kulübümüzde ne kadar büyük bir başarı yakalasak da orada yakaladığımız başarının üzerinde duygularla buraya geliyoruz. Buradaki hayallerimiz başka oluyor, çok güzel bir ortam var her zamanki gibi. Ailelerimiz de kampa dahil oldu belirli süreliğine o da bizi mutlu etti. Hocamıza teşekkür ediyoruz, bizi rahat ettirmek ve mutlu etmek adına her zaman yanımızda. İki gün dinlenmemiz olduktan sonra tekrar hedeflerimiz doğrultusunda konsantre olup kampımıza başlayacağız. Her şey yolunda mutlu, sağlıklı, huzurluyuz. İnşallah başarılı bir sürecin başladığını düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.
Fahrettin Altun: Milletimiz bu oyunun farkında

Fahrettin Altun: Milletimiz bu oyunun farkında

'27 Mayıs 1960 Darbesi Uluslararası Konferansı'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Bugün 1990'ların karanlık aktörlerinin itham ve iftiralarından medet umanlar geçmişte de FETÖ'den, PKK'dan medet ummuşlardı. Boşuna heveslenmesinler. Milletimiz bu oyunun farkındadır.' dedi.
Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur: 'Peker, BAE istihbaratının elinde'

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur: 'Peker, BAE istihbaratının elinde'

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, organize suç örgütü liderliğinden hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker'in şu an BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) istihbaratının elinde tutuklu bulunduğunu ileri sürdü.
Davutoğlu, Bakan Soylu'yu suçladı: 'Karşımda bir çete...'

Davutoğlu, Bakan Soylu'yu suçladı: 'Karşımda bir çete...'

Fox TV’deki İsmail Küçükkaya’nın programından konuşan Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisine yönelik sözlerine cevap verdi: “Kendi başbakanına kumpas kuruyordu. Kurtlar sofrasında düşen düşene. Hepsi 'ben düştüysem onu da aşağı indireyim ki, belki onu yerler' diyor. Kimin yem olacağının kavgası bu. Soylu bakıyor kendi düşüyor, Ağar'ı aşağı çekiyor. Ağar düşerken 'mafya' deyip Soylu'yu aşağı çekiyor. Binali Yıldırım, Süleyman Soylu, Berat Albayrak bir iktidar mücadelesine girdiler...' Gazeteci Hilal Kaplan ise bu sözler üzerine şu paylaşımda bulundu: 'Yıllardır “pelikan çetesi” derken aslında Cumhurbaşkanımızı ve ekibini kast ettiğini söylüyordum; Ahmet Davutoğlu nihayet itiraf etti'
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