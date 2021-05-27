İsviçre'de Türk iş insanının fabrikası PKK yandaşlarının saldırısına uğradı
Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrupa Bölge Komitesi üyesi Suat Şahin'in İsviçre'nin Olten ilçesindeki fabrikası terör örgütü PKK yandaşlarınca kimyasal saldırıya uğradı. Beyaz Ay Derneği İsviçre Başkanlığını da yürüten Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'PKK yandaşları gece Olten ilçesinin Dulliken kasabasında sahibi olduğumuz Gurbet Döner Produktion'a 01.05'te gelerek önce güvenlik kameralarını boyalarla kapatmışlar. Sonra da fabrikanın çeşitli yerlerine terör propagandası ve bana hakaret içeren yazılar yazmışlar.' dedi.