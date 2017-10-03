İsviçre Büyükelçisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güven Mektubu

03.10.2017 17:56:32

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre Büyükelçisi Dominique Paravicini'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunan İsviçre Büyükelçisi Paravicini, bundan önce İsviçre Dışişleri Bakanlığı'nda AB ile Ekonomik İlişkilerinden Sorumlu Avrupa İşleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı.