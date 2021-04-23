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İsveçli Müslüman şarkıcı Maher Zain’den İstanbul'da klip çekimi

Lübnan kökenli İsveçli Müslüman şarkıcı Maher Zain, son albümünün klip çekimleri için İstanbul'a geldi.

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23.04.2021 16:41:49
İsveçli Müslüman şarkıcı Maher Zain’den İstanbul'da klip çekimi

Maher Zain, 12 Mayıs'ta tüm dünyada müzikseverlerin beğenisine sunacağı şarkısı "Huwa Ahmedun'un klibi için İstanbul'un tarihi mekanlarını tercih etti.

Kız Kulesi, Sultanahmet Cami, Ortaköy Cami, Galata Kulesi ve Galata Köprüsü'nün kullanıldığı, bir hafta süren klip çekimlerinde 23 kişilik ekip görev aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zain, İstanbul'a olan sevgisi ve hayranlığını belirterek, "İstanbul beni büyülüyor. Bu güzel şehir benim huzur ve maneviyat duygularımı besliyor. Burada olmaktan çok mutluyum. İstanbul çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Zain, İslam aleminde "Thank You Allah", "Forgive Me", "Ya Nabi Salam Alayka" ve "Maşaallah" gibi eserleriyle tanınıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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