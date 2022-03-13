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İsveç’te bir mülteci okulunda skandal

Göçmenler için İsveç'te eğitim gören mülteci müslüman kıza ders sırasında öğretmen tarafından zorla penis dedirtilmeye çalışıldı.

2022-03-13 10:54:42

İsviç'te bir mülteci okulunda eğitim gören müslüman kıza öğretmen tarafından zorbalık yapıldı. Öğretmen mülteci kıza yüksek sesle erkek cinsel organın ismini okumaya zorladı.

Sinirden kendisini kaybeden öğretmen masayı tokatlayarak 'Adı ne? Hadi ama, ne kadar zamandır İsveç'te yaşıyorsun?' diye bağırmaya başladı. Bu skandal anlar ise başka bir öğrenci tarafından kayda alındı.

Bu anlar yaşanırken öğrenci korkar ve sınıftan ayrılmak ister fakat öğretmen ona da bağırarak sınıfta kalmasını söyler sonrada kapıyı öğrenciler çıkmaması için kilitler.

Cinsel organını müslüman öğrenciye söyletmek için baskı yapan öğretmen izine ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: svt.se

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