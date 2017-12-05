İstifa iddialarını yalanladı

05.12.2017 13:24:05

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Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, hakkında çıkan istifa haberlerini yalanlayarak, "Şu anda görevimizin başındayız. Öyle bir şey yok" dedi.Cidde'ye harekatı öncesi Atatürk Havalimanında gazetecilere açıklama yapan Demircan, "Türkiye'nin sağlık alanında İslam ülkelerine kardeş ülkelere katkı vereceği katkı sağlayacağı çok alan var. Bugün de seyahatinde bulunduğumuz ziyaretine gideceğimiz Cidde'deki toplantıda da bu ülke Bakanları ile görüşmelerimiz olacak" diye konuştu.Türk Hava Yollarının tarifeli uçağı ile Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine giden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "İslam İşbirliği Teşkilatı Sağlık Bakanları Konferansı için bugün Cidde'ye gitmek üzere burada bulunuyoruz. Türkiye'nun de üyesi olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Sağlık bakanları arasında ki toplantı nedeniyle Cidde'ye gideceğiz. Orada İslam ülkeleri arasında ki işbirliğinin Sağlık alanında da yapılması için, bu güne kadar yapmış olduğumuz çalışmaları değerlendireceğiz. Bu günden sonrada yapacağımız birlikte yapacağımız çalışmalar üzerinde görüşmelerde bulunacağız. Bilindiği gibi Türkiye'nin sağlık yeri İslam ülkeleri ve dünyadaki ülkeleri arasında ki yeri özeldir ve Türkiye sağlık alanında fevkaladegüzel bir yere sahiptir. Konuma sahiptir. İslam ülkeleri arasında da Türkiye'nin yapmakta olduğu hizmetleri mevcuttur. Somali'de bir hastanemiz ve aynı şekilde Sudan'da da bir hastanemiz var. Bişkek'de açılmayı bekleyen bir hastanemiz var. Bu sene inşallah açacağız. Karşılıklı işletme konusunda görüşmelerimiz var. Aynı şekilde Libya'da bir hastanemiz var. Açılışını yapacağız. Filistin'de Gazze'de bir hastanemiz var.Onun da açılmasını bekliyoruz. Dolayısı ile Türkiye'nin sağlık alanında İslam ülkelerine kardeş ülkelere katkı vereceği katkı sağlayacağı çok alan var. Bugün de seyahatinde bulunduğumuz ziyaretine gideceğimiz Cidde'deki toplantıda da bu ülke Bakanları ile görüşmelerimiz olacak. İslam ülkeleri Bakalnalır ile görüşmelerimiz olacak. Sağlık alanında yapabilecek olduğumuz iş birbiği konusunda gerekli değerlendirmeleri yapacağız. Gerekli adımları atmak için gayret sarf edeceğiz. Aynı şekilde Suud yetkilileriyle yapacağımız görüşmelerde aynı zamanda Suudi Arabistan'da da sağlık alanında önemli iş birliği alanlarının olduğunu biliyoruz. Bunları geliştirmek ve çoğaltmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" şeklinde konuştu.İSTİFA İDDİALARINA YANITHakkında çıkan istifa haberlerini yalanlayan Bakan Demircan, "Açıklamayı gerektirmeyecek kadar açık. Şu anda görevimizin başındayız .Öyle bir şey yok hiçbir zaman da olmadı.Bizi görevimize getiren makamlar belli. Bu makamlar milletin emanetidir. Biz bu makamlarda milletimize hizmetle imtihan oluruz. Böyle bir şey yok.Bunların hepsi bir kısım medyanın çıkarmaya çalıştığı algı operasyonu.Bunlar aslı olmayan şeyler" dedi.