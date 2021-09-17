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İşte TFF'nin hoca adayları ve Kuntz transferinin detayları

A Milli Takım'da Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Gennaro Gattuso, Ralf Rangnick, Löw ve Klinsmann isimleri gündeme geldi ancak Stefan Kuntz'da karar kılındı.

İşte TFF'nin hoca adayları ve Kuntz transferinin detayları
17.09.2021 18:27:13
İşte TFF'nin hoca adayları ve Kuntz transferinin detayları

A Milli Takım'da Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Gennaro Gattuso ve Ralf Rangnick isimleri de gündeme geldi ancak Stefan Kuntz'da karar kılındı.

 
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İşte TFF'nin hoca adayları ve Kuntz transferinin detayları

Şenol Güneş'in sözleşme feshinin ardından Kuntz ile resmi sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

 
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İşte TFF'nin hoca adayları ve Kuntz transferinin detayları

GATTUSO GÜNDEME GELDİ!

 

Şenol Güneş sonrası TFF'nin gündemine İtalyan teknik adam Gennaro Gattuso gündeme geldi.

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İşte TFF'nin hoca adayları ve Kuntz transferinin detayları

Gennaro Gattuso gündeme gelmekle kaldı ve teklif yapılmadı.

 
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İşte TFF'nin hoca adayları ve Kuntz transferinin detayları

RESMİ SÖZLEŞME İÇİN GELECEK

 

Löw ve Klinsmann isimleri konuşulsa da yeni Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'un tercihi Stefan Kuntz oldu.

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İşte TFF'nin hoca adayları ve Kuntz transferinin detayları

TFF yönetimi, Kuntz ile her konuda anlaştı ve önümüzdeki hafta resmi sözleşme imzalamak için Türkiye'ye davet etti.

 
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İşte TFF'nin hoca adayları ve Kuntz transferinin detayları

BİR YARDIMCISI TÜRK OLACAK!

 

Stefan Kuntz'un yardımcılarından biri Türk olacak.

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İşte TFF'nin hoca adayları ve Kuntz transferinin detayları

Tayfun Korkut, Tayfur Havutçu, Mustafa Doğan ve Kenan Koçak'tan birinin Kuntz'un yeni yardımcılarından biri olması bekleniyor.

 

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