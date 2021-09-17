İşte TFF'nin hoca adayları ve Kuntz transferinin detayları A Milli Takım'da Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Gennaro Gattuso, Ralf Rangnick, Löw ve Klinsmann isimleri gündeme geldi ancak Stefan Kuntz'da karar kılındı. 17.09.2021 18:27:13 A Milli Takım'da Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Gennaro Gattuso ve Ralf Rangnick isimleri de gündeme geldi ancak Stefan Kuntz'da karar kılındı. 1 Şenol Güneş'in sözleşme feshinin ardından Kuntz ile resmi sözleşme imzalanacağı öğrenildi. 2 GATTUSO GÜNDEME GELDİ! Şenol Güneş sonrası TFF'nin gündemine İtalyan teknik adam Gennaro Gattuso gündeme geldi. 3 Gennaro Gattuso gündeme gelmekle kaldı ve teklif yapılmadı. 4 RESMİ SÖZLEŞME İÇİN GELECEK Löw ve Klinsmann isimleri konuşulsa da yeni Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'un tercihi Stefan Kuntz oldu. 5 TFF yönetimi, Kuntz ile her konuda anlaştı ve önümüzdeki hafta resmi sözleşme imzalamak için Türkiye'ye davet etti. 6 BİR YARDIMCISI TÜRK OLACAK! Stefan Kuntz'un yardımcılarından biri Türk olacak. 7 Tayfun Korkut, Tayfur Havutçu, Mustafa Doğan ve Kenan Koçak'tan birinin Kuntz'un yeni yardımcılarından biri olması bekleniyor. Fanatik 8