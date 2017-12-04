İşte kediye işkence yapan askerin ifadesi

04.12.2017 15:21:14

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Erzincan'da orduevi nizamiyesinde yakaladığı kediye işkence yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan asker verdiği ifadede, "Hayvanları seviyorum. Ben de hayvan besliyorum. Nişanlımdan ayrıldığım için psikolojim bozuldu. Yaptığımdan pişmanım" dedi.Sosyal medyada tepki toplayan görüntüler üzerine gözaltına alınan T.H., inzibatlar tarafından Erzincan Adliyesine getirildi.T.H.'nin, savcılıktaki ifadesinde İstanbul'da yaşadığını, hayvanları sevdiğini, kendisinin de hayvan beslediğini, 4 gün önce nişanlısından ayrıldığı için psikolojik durumunun iyi olmadığını, olay günü alkol aldığını ve yaptıklarından pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi.