İşte ele geçirildiği iddia edilen askeri üs

Bakan Kurum'dan Deprem Haftası mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Deprem Haftası dolayısıyla yayımladığı video mesajında, “Bugün, sahada 120 milyar lira yatırım bedeliyle, 140 bini İstanbul’da olmak üzere ülke genelinde 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konutumuzu; en sağlam, en güvenli ve en sağlıklı şekilde inşa ediyoruz. Gelin vatandaş, belediye ve Bakanlığımız iş birliğinde evlerimizi, iş yerlerimizi, hayat alanlarımızı depreme karşı birlikte hazırlayalım.” dedi.