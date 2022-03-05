İşte ele geçirildiği iddia edilen askeri üs
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da 2 bin 119 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.
Konaşenkov, Ukrayna'ya yapılan saldırılarda Rus ordusu tarafından yok edilen silah ve altyapı ile ilgili bilgi verdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askerlerinin Herson bölgesinde bulunan Radensk köyü yakınlarındaki Ukrayna askeri üssünün kontrolünü aldığı bildirildi.
Ancak Ukraynalı aşırı milliyetçi milislerin geçici ateşkesi kullanarak pozisyonlarını güçlendirdiğini dile getiren Konaşenkov, “Ukrayna tarafının milliyetçileri etkileme veya ateşkesi uzatma konusundaki isteksizliği nedeniyle geçici ateşkes Moskova saatiyle 18.00'den itibaren yeniden başlatıldı." diye konuştu.