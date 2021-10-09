İşte Covid-19'u soğuk algınlığından ayıran en önemli özellikler! 'Ayrım ancak PCR testiyle yapılabilir'
Mevsimsel değişiklik ile soğuk algınlığı, sinüzit, alerjik rinit gibi hastalıklarda doğal olarak bir artış yaşanıyor. Soğuk algınlığı ile Kovid-19’un ayrımı noktasında açıklamalarda bulunan Mikrobiyolog Dr. İpek Ada Alver, “Mevsimsel soğuk algınlığı belirtileri yaşayan pek çok hasta, PCR testi yapılmasına gerek duyulmadan eve gönderiliyor ve bu şekilde hastalığı çevresine bulaştırıyor” dedi. Alver, soğuk algınlığı ve Kovid enfeksiyonun ayrımı için PCR testinin şart olduğunu söyledi.