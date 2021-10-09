DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Esnaf: Marketler nüfusa göre açılsın
Hızlı geçişin cezaları da hızla katlanıyor
Bitcoin hesabı sayısı, banka hesabı sayısını geçti
Ölümlü kazanın sanığı 1 milyon lira kefaletle serbest
İzlanda, Moderna aşısının kullanımını durdurdu
Anamur muzu tarlada 6, markette 15 TL
Suudi Arabistan’dan sadece 2 doz aşı olanlara izin
İsrail arşiv belgesi: ‘Bizi köpeklere atacaklar’
Kayseri kabak çekirdeği; ‘Türkiye'de bir numarayız’
Biden yönetiminden kripto para kararnamesi
Türkiye’nin yer altı barajları artırıyor; nasıl yapılıyor?
Lübnan'da yakıt krizi elektrik krizini tetikledi
İstanbullular araç temizliğine 3 bin 652 TL harcadı
Reisi: Afganistan'daki terör saldırıları ABD'nin işi
Kılıçdaroğlu İstanbul'daki atık toplayıcıları ziyaret etti

İşte Covid-19'u soğuk algınlığından ayıran en önemli özellikler! 'Ayrım ancak PCR testiyle yapılabilir'

Mevsimsel değişiklik ile soğuk algınlığı, sinüzit, alerjik rinit gibi hastalıklarda doğal olarak bir artış yaşanıyor. Soğuk algınlığı ile Kovid-19’un ayrımı noktasında açıklamalarda bulunan Mikrobiyolog Dr. İpek Ada Alver, “Mevsimsel soğuk algınlığı belirtileri yaşayan pek çok hasta, PCR testi yapılmasına gerek duyulmadan eve gönderiliyor ve bu şekilde hastalığı çevresine bulaştırıyor” dedi. Alver, soğuk algınlığı ve Kovid enfeksiyonun ayrımı için PCR testinin şart olduğunu söyledi.

İşte Covid-19'u soğuk algınlığından ayıran en önemli özellikler! 'Ayrım ancak PCR testiyle yapılabilir'
09.10.2021 18:02:30
İşte Covid-19'u soğuk algınlığından ayıran en önemli özellikler! 'Ayrım ancak PCR testiyle yapılabilir'

Semptomları birbirine çok benzeyen mevsimsel değişikliğe bağlı soğuk algınlığı ile koronavirüs hastalığının ayırt edilmesinde küçük farklar olduğunu belirten Dr. Öğr. Üy. Mikrobiyolog İpek Ada Alver, “Sonbahar mevsiminde olduğumuz bu dönemde soğuk algınlığı, sinüzit ve alerjik rinit tekrar görülmeye başlandı. Bakteriyel ve viral enfeksiyonların neden olduğu bu hastalıklar, belirti olarak Kovid'in yeni mutasyonlarına çok benzemekte olduğundan hastaların kendilerini takip etmesi çok önemli bir kriter.

1
İşte Covid-19'u soğuk algınlığından ayıran en önemli özellikler! 'Ayrım ancak PCR testiyle yapılabilir'

Kovid'i bu hastalıklardan ayıran en önemli özellikler ise daha şiddetli baş ağrılarının yaşanması, semptomların daha uzun ve gün geçtikçe ağırlaşan şekilde ilerlemesidir. Diğer yandan belirtilen hastalıklarda koku ve tat azalırken, Kovid ise koku ve/veya tat duyusunun geçici olarak tamamen kaybolması da önemli bir belirti” açıklamalarında bulundu.

 
2
İşte Covid-19'u soğuk algınlığından ayıran en önemli özellikler! 'Ayrım ancak PCR testiyle yapılabilir'

Son Kovid varyantlarında ateş ve öksürük belirtilerini görülmeyebildiğine dikkat çeken İpek Ada Alver, “Bu nedenle, soğuk algınlığı belirtileri yaşayan hastalar muhakkak Kovid şüphesini de göz önünde bulundurarak doktora görünmeli ve sürüntü örneği alınarak gerçekleştirilen PCR testi istemeliler. Çünkü bu belirtileri yaşayan pek çok hastaya, antibiyotik ya da antiviral ilaçlar verilerek evde tedavi sürecine devam ediliyor.

 

3
İşte Covid-19'u soğuk algınlığından ayıran en önemli özellikler! 'Ayrım ancak PCR testiyle yapılabilir'

Oysa Kovid, özel tedavi gerektiren hastalıklardan biri. Bu nedenle Kovid pozitif olduğu halde normal hayatlarına devam eden hastalar bu şekilde pek çok kişiye hastalığı bulaştırabilmekteler. Belirtiler açısından ufak farklılıklar olsa da ayrımın ancak PCR testi ile yapılabileceği unutulmamalı” diye konuştu.

 
4
İşte Covid-19'u soğuk algınlığından ayıran en önemli özellikler! 'Ayrım ancak PCR testiyle yapılabilir'

Enfeksiyon hastalıklarıyla mücadelede en önemli faktörün immün (bağışıklık) sistemi olduğunu belirten İpek Ada Alver, “Kovid ya da diğer hastalıkların ayakta ya da ağır olarak geçirilmesinin farklılık göstermesinin en büyük nedeni, bağışıklık sisteminin kişiden kişiye değişkenlik göstermesidir.

 

5
İşte Covid-19'u soğuk algınlığından ayıran en önemli özellikler! 'Ayrım ancak PCR testiyle yapılabilir'

Bağışıklık sistemi ise genetik faktörler, uyku düzeni, egzersiz, su tüketimi, stres faktörleri, yoğun iş temposu, beslenme düzeni, sigara, alkol ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerin tüketimi, anne sütü alımı, hava kalitesi, yandaş ve kronik hastalıklara bağlıdır” dedi.

Mevsimsel değişikliğe bağlı soğuk algınlığı ya da diğer enfeksiyon hastalıklarıyla mücadelede bağışıklık sistemini güçlendirici gıdaların rolünün büyük olduğunu vurgulayan İpek Ada Alver, şunları söyledi:

 
6
İşte Covid-19'u soğuk algınlığından ayıran en önemli özellikler! 'Ayrım ancak PCR testiyle yapılabilir'

“Bu süreçte, paketli ya da hazır gıdalardan kaçınarak doğal gıdaların tüketimine özen gösterilmeli. Fermente ürünler (sirke, tarhana, turşu, şalgam), prebiyotik ve probiyotik ürünler, kefir, yoğurt, propolis, polen, bal, arısütü, zencefil, karabiber, pancar, ayva, soğan ve sarımsak aşırıya kaçmamak şartıyla muhakkak tüketilmeli. Ihlamur, adaçayı, zencefil-bal, kuşburnu çayları tüketilmeli. Gebeler ise tedavi sürecinde mutlaka kadın doğum uzmanlarına danışmalılar. Her türlü hastalığın bağışıklık sistemi düşük bireyleri daha kolay yakalayabileceğinin unutulmaması gerekir.”

 
7
Görüş Bildir Bizimle Paylaş