İşte Covid-19'u soğuk algınlığından ayıran en önemli özellikler! 'Ayrım ancak PCR testiyle yapılabilir'

Semptomları birbirine çok benzeyen mevsimsel değişikliğe bağlı soğuk algınlığı ile koronavirüs hastalığının ayırt edilmesinde küçük farklar olduğunu belirten Dr. Öğr. Üy. Mikrobiyolog İpek Ada Alver, “Sonbahar mevsiminde olduğumuz bu dönemde soğuk algınlığı, sinüzit ve alerjik rinit tekrar görülmeye başlandı. Bakteriyel ve viral enfeksiyonların neden olduğu bu hastalıklar, belirti olarak Kovid'in yeni mutasyonlarına çok benzemekte olduğundan hastaların kendilerini takip etmesi çok önemli bir kriter.