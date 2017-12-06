İstanbul'un göbeğinde elektrik çilesi

06.12.2017 18:53:31

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Beyoğlu'nda Asmalımescit Mahallesi'nde 36 saattir süren elektrik kesintisi çevre esnafını mağdur etti. Yetkililere seslenen esnaf, sorunun bir an önce giderilmesini istedi.Beyoğlu, Asmalımescit Mahallesi'nde 36 saattir yaşanan elektrik kesintisi esnafı mağdur etti. İşlerinin ciddi anlamada aksadığını ve mağdur olduklarını belirten esnaflar yetkililerden yardım istedi. Yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini isteyen Şevket Kahraman isimli esnaf, "Nisan ayından beri süren bir problem bu. İki -üç gündür ise hiç gelmemeye başladı elektrik. Çayımızı demleyemiyoruz, kahvemizi veremiyoruz. Arıza kaydı yaptırıyoruz, yarım saat içinde geleceklerini söylüyorlar, gelmiyorlar. Başvurmadığımız makam kalmadı, yetki kargaşası yaşıyorlar. Mağduruz, bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz' ifadelerini kullandı.İki gündür elektriklerini olmadığını belirten Suriye Pasajı Müdürü Hakan Polat, "Bu sorunu biz Suriye Pasajı olarak, Gönül Sokak, Orhan Apaydın Sokak olarak, Asmalı Mescit Caddesi olarak ve daha arka sokaklarda Nisan 2017 tarihinden itibaren aralıklarla yaşıyorduk. Son zamanlarda her geçen gün artarak devam etmeye başladı. Son 2-3 aydır günde iki-üç saatlik enerjiyle burada işlerimizi halletmeye çalışıyorduk. İki gündür ise hiç elektriğimiz yok" şeklinde konuştu.BEDAŞ yetkilileriyle görüştüklerini ve sorunun çözüleceği sözünü aldıklarını ifade eden Polat, "Karşımıza bir muhatap bulamadığımız için çok mağdur olduk. Halen bu mağduriyetimiz devam etmektedir. Biz yetkililerden çok acil bir şekilde bu probleme bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Bütün esnaf toplanarak bugün Taksim'de bulunan BEDAŞ Müdürlüğüne giderek bir yetkiliyle görüştük. Yetkili bizi dinledi ve bu sorunun çözüleceğini bildirdi bize' diye konuştu.Yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle dükkanların kapanma noktasına geldiğini vurgulayan Polat, "Bu elektrik kesintilerinden dolayı burada ki esnafımız çok mağdur oldu. Cihazları yandı, klimaları yandı. Jeneratörleri yandı. Dolaplar çalışmadığı için gıdalar koktu. Çöpe atmak zorunda kaldılar. Esnaf arkadaşlarımız dükkanlarını kapatma noktasına geldi. Elaman çıkartan arkadaşlarımız oldu" diyerek yaşanan mağduriyete dikkat çekti.(Caner Sönmez - Oğuzcan Yazar /İHA)