'İstanbul'un 10 bin camiye ihtiyacı var'

02.10.2017 12:13:04

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çeyrek asırdır Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladığını söyledi.

Camilerin İslam medeniyetinin önemli bir taşı olduğunu dile getiren Yılmaz, ''Bu yüzden camilerle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla 1 ile 7 Ekim tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanmaktadır. Burada amaç hem kendi görevlilerimizin görevlerinin farkında olması hem de toplumun bu manada uyarılması adına farkındalık faaliyetleri yapmak.'' diye konuştu.