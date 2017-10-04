İstanbul tur operatörleri İzmit'i gezdi

04.10.2017 13:26:45

İzmit Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy ve İstanbul tur operatörleri, İzmit'in tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Akçakoca Mahallesi'ndeki Süleyman Paşa Hamamı'nda düzenlenen basın toplantısında, bugün turizm sektörünün temsilcileriyle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kocaeli'nin sanayi şehri olarak bilinen ancak turizm potansiyeli de oldukça fazla olan bir kent olduğunu vurgulayan Aksoy, kentin, tarihi ve kültürel zenginliklerinin oldukça fazla olduğunu anlattı. Aksoy, bunları daha iyi anlatmak ve daha fazla turist gelmesi için gayret göstermeleri gerektiğini bildirdi.

Aksoy, Kocaeli'nin 4 mavi bayrak almış bir kent olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Deniz turizmi bakımından da belirli potansiyelleri olan bir şehirdir. Kocaeli'de doğal turizm anlamında yürüyüş parkurlarımız çok fazla. İstanbul artık çıkış noktası arıyor ve oradan artık günü birlik Kocaeli turları düzenleniyor. Birçok turizm çeşitliliği yaratmak mümkün. Burada olta avcılığı yapılarak turlar düzenlenebilir. Kültürel değerlerimiz oldukça fazla ve bunların korunarak turizme kazandırılması anlamında önemli çalışmalarımız mevcut. Buraları daha çok anlatmamız gerekiyor. Kocaeli'nin bir de havalimanı var. Seferlerin daha da artırılması amacıyla çalışmalarımız devam ediyor. Turizm; ülkemizin gelişmesine katkı sağladığı gibi sosyal barışın ortaya çıkmasında çok önemlidir. Kocaeli'de turizm potansiyeli bilinenin çok ötesinde ve çok fazla olan bir kent ve bu bilinmeyeni de sizlerin aracılığıyla paylaşmak ve buralara farklı turizm aktiviteleri yaratmak adına gayret içerisinde olacağız."

- "Hem sanayiyi hem turizmi bir arada taşımak zorundayız"



TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy da Kocaeli'nin çok güzel bir kent olduğunu vurgulayarak, "Her kentte bir baca olur. Kocaeli'de 2 baca var. Biri sanayi, öbürü turizm bacası. Kentlerin bellekleri var. O bellekleri de korumamız lazım." diye konuştu.

Kocaeli'nin tanıtımı açısından gereken desteği vermeye hazır olduklarını aktaran Ulusoy, şunları söyledi:

"Hem sanayiyi hem turizmi bir arada taşımak zorundayız. Yavaş yavaş İstanbul nefes alamıyor. Nefes alacak yer Sapanca, İzmit, Kandıra, Kartepe. Bunlar bizim için önemli yerler. Bunların değerini bilmek zorundayız. Şu mekan Avrupa'da olsa Hereke Fabrikası Avrupa'da olsa tek başına bir ürün. İzmit'te ürünler çok. Herekesi var, Kandırası var, pişmaniyesi var, Kartepesi var. İzmit önemli bir bölge. Bizans'ın, Doğu Roma'nın başkentliğini yapmış, yiyecek deposu haline gelmiş bir yer. Ben 'Bu kentte hayat var.' diyorum. Ürünlerinizi satarken mutlaka bu bölgeye de yer verin. Bana göre İstanbul'un nefes alacağı bölgelerden bir tanesi Kocaeli. Kartepe oksijen çadırı."

- "Mimar Sinan'ın dünyaca ünlü 5 eserinden biri bu kenttedir"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zekeriya Özak da kentteki restorasyon ve turizm alanında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kentin çok büyük bir tarihi birikim barındırdığını kaydeden Özak, "Gebze'de Çoban Paşa Mustafa Külliyesi var. Bunu çok kişi bilmez. Mimar Sinan'ın eseridir. Mimar Sinan'ın dünyaca ünlü 5 eserinden biri bu kenttedir. Günümüze çok derece sağlam bir şekilde taşınmış ve hala yaşayan bir külliyedir." dedi.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan da Kocaeli'nin Türkiye'de ve dünyada bir sanayi kenti olarak bilindiğini belirtti.

Kocaeli'nin aynı zamanda ciddi bir turizm potansiyeli olan bir kent olduğuna işaret eden Doğan, "Açıkcası ben 54 yıldır bu şehirde yaşıyorum. Bu düzeyde olduğunu işlerin içine girdikçe öğrendim." dedi.

Doğan, İzmit'in Roma'nın başkentliğini yapmış bir şehir olduğunu aktararak, "O tarihten bu yana Roma, Bizans, Osmanlı, erken Cumhuriyet dönemi ve bugünlere kadar gelen birçok tarihi eseri ve o dönemin izlerini taşıyor. Bu bölgede restorasyon anlamında çok büyük bir hamle yaptık. 70'in üzerindeki tarihi yeri restore ederek, bugüne kadar getirdik." ifadesini kullandı.

Toplantının ardından İstanbul'dan gelen tur operatörleri ve protokol üyeleri, İzmit'in tarihi ve turistik yerlerini gezdi.



