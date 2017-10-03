İstanbul Resitalleri, ünlü sanatçıları ağırlayacak

03.10.2017 15:40:44

Fransız çellist Ophelie Gaillard ile ödüllü piyanist Cedric Pescia, dünya çapında önemli sanatçıları ağırlayan İstanbul Resitalleri'nin, sezon açılış konserinde sahne alacak.

Gailard, Sakıp Sabancı Müzesi the Seed'de 10 Ekim'de gerçekleşecek konserde, 1737 Francesco Goffriller yapımı çellosuyla müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Haziran ayına kadar devam edecek resitaller kapsamında İsviçreli piyanist Teo Gheorghiu 14 Kasım'da, 2009 Cleveland Uluslararası Piyano Yarışması birincisi, Hırvat piyanist Martina Filjak ise 12 Aralık'ta konser verecek.

Müzik çevrelerince "Genç Liszt" olarak gösterilen, F. Liszt Uluslararası Piyano Yarışması birincisi Rus piyanist Vitaly Pisarenko 9 Ocak, Çinli kadın gitarist Xuefei Yang 13 Şubat, 1769 Nicolo Gagliano yapımı özel kemanıyla sahne alan ödüllü keman virtüözü Tobias Feldmann ile Rus piyanist Boris Kusnezow 13 Mart 2018'de müzikseverlerle buluşacak.

İspanya Kültür Bakanlığı tarafından verilen "Ulusal Müzik Ödülü"ne layık görülen ve yayınlanmış 13 albümü bulunan İspanyol piyanist Javier Perianes 10 Nisan 2018'de, Grammy Ödüllü dünyaca ünlü çelist Zuill Bailey ile Rus asıllı Amerikalı piyanist Natasha Paremski ise 22 Mayıs 2018'de sahne alacak.

İstanbul Resitalleri 11. sezon finalinde, 2014 ICMA Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri'nde "Yılın En İyi Solo Albümü Ödülünü ve 2015 Gramophone Ödülleri'nde "Yılın Genç Sanatçısı" Ödülü kazanan Alman piyanist Joseph Moog 12 Haziran'da konser verecek.