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İstanbul merkezli terör operasyonu

Operasyonda, terör örgütü DHKP/C adına faaliyet yürüten 24 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli terör operasyonu
04.10.2017 07:31:59
İstanbul merkezli 9 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C adına faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde operasyon başlattı.

İstanbul'daki çalışmalar kapsamında 15 ilçede belirlenen 42 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

Operasyon doğrultusunda İstanbul ve diğer illerde yapılan baskınlarda, aranan 33 kişiden 24'ü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Aranan diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


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