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İstanbul Havalimanı'ndaki kargo binasında çökme

İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya ait tesisin çatısı çöktü.

2022-01-25 08:34:30

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisin çatısında, biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü oluştuğunu belirtti.

Üstün, "Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İstanbul Havalimanı'ndaki söz konusu tesisin, atıl halde ve boş olduğu öğrenildi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olay sırasında çatısında çökme meydana gelen tesiste bulunan tek kişi olan güvenlik görevlisinin hiçbir zarar görmediğini belirtti.

"Konuyla ilgili paylaşılan yanıltıcı ve gerçek dışı bilgilere itibar edilmemesini rica ederiz. Konuyla ilgili araştırmalar devam etmektedir." ifadelerini kullanan Üstün, söz konusu güvenlik görevlisi Ç.G.'nin fotoğrafını paylaştı.

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İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet veren tesisin çatısında, biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çökme meydana gelmişti. Söz konusu tesisin atıl halde ve boş olduğu öğrenildi.

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