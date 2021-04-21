İstanbul Hairline CEO’su Gülşen Şener, “Saç ekimi ile kalıcı, doğal görünümlü saçlara sahip olmak hayal değil.”

İstanbul Hairline CEO’su Gülşen Şener, her insanın belli bir dönemde yaşadığı saç kaybı ile sonuçlanan saç dökülmesi sorunlarının saç ekimi ile kalıcı olarak giderilebileceğini ifade etti. Saç ekimi işleminin başarılı sonuçlarına vurgu yaparak, geçici çözümlerin sadece zaman kaybı olduğunu belirtti.

Doğal saç görünümünün saç ekimi ile yeniden sağlandığını belirten Şener, “Saç dökülmesinin seyri durdurulamadığında yaşanan saç seyrelmesi ve kısmi kellik sorunu insanları fizyolojik ve psikolojik açıdan olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sorunu saç ekimi ile kalıcı ve doğal saç görünümünü sağlayarak sona erdiriyoruz. İnsanlar saç ekimi sonrası kendini yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirtiyor.” şeklinde ifade etti.

Çeşitli saç dökülmesi ilaçlarının insanlara kalıcı çözüm sunmadığını belirterek daha çok psikolojik etki bıraktığını vurgulayan Gülşen Şener, şöyle devam etti:

“Saç dökülmesi ilacı şeklinde piyasada bulunan çeşitli ilaçları gerek maliyet gerekse satış – pazarlama teknikleri ile insanlara büyük vaatler ile sunuluyor. Bir çok kişi saç ekimi öncesi bu tip ilaçları kullanarak büyük sonuçlar beklerken bu sonucu alamadığında hayal kırıklığı yaşıyor. Geçici sonuçlar ile mutlu olup ilaç bırakıldığında dökülme artarak devam ettiğinde daha büyük bir sorunla karşılaşıyor. Saç ekimi sadece dökülmeye karşı güçlü saçlarınız ile yapılan doğal bir operasyon olup yan etkileri yok denecek kadar etkisizdir. Saç ekimi ile kalıcı, estetik ve doğal görünüme sahip olmak hayal değil.” şeklinde sözlerini noktaladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.