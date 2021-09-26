İstanbul Fatih’te tedirginliğe neden olan görüntüler
İstanbul’un Fatih ilçesinde çocuk parkına çok yakın bir bölgede ellerindeki poşetleri ağacın üstüne çıkaran şahıslar tedirginliğe neden oldu.
İstanbul’un Fatih ilçesinde çocuk parkına çok yakın bir bölgede ellerindeki poşetleri ağacın üstüne çıkaran şahıslar tedirginliğe neden oldu.
İyilik dolu su kuyusu
Yetersiz alt yapı hizmetleri, kuraklık, düzensiz yağışlar, kirli ve durağan sular gibi nedenlerden kaynaklanan hastalıklardan dolayı her yıl milyonlarca insan hayatını kaybediyor. Temiz suya ulaşmada yaşanan zorluklar insanların gündelik ihtiyaçlarıyla birlikte tarım ve hayvancılık olanaklarını da engellemekte.