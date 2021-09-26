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İstanbul Fatih’te tedirginliğe neden olan görüntüler

İstanbul Fatih’te tedirginliğe neden olan görüntüler

İstanbul’un Fatih ilçesinde çocuk parkına çok yakın bir bölgede ellerindeki poşetleri ağacın üstüne çıkaran şahıslar tedirginliğe neden oldu.

2021-09-26 16:02:18
İyilik dolu su kuyusu

İyilik dolu su kuyusu

Yetersiz alt yapı hizmetleri, kuraklık, düzensiz yağışlar, kirli ve durağan sular gibi nedenlerden kaynaklanan hastalıklardan dolayı her yıl milyonlarca insan hayatını kaybediyor. Temiz suya ulaşmada yaşanan zorluklar insanların gündelik ihtiyaçlarıyla birlikte tarım ve hayvancılık olanaklarını da engellemekte.
İHH’nın 10 bininci su kuyusu Mali’de açıldı

İHH’nın 10 bininci su kuyusu Mali’de açıldı

21 yıldır dünyanın dört bir yanında su kuyusu açarak insanların temiz su ihtiyacını karşılayan İHH, 10 bininci su kuyusunu Mali’de hizmete açtı.
İstanbul'da 8 deniz taksi suya indirildi

İstanbul'da 8 deniz taksi suya indirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) kentte trafiğini rahatlatmak amacıyla yerli ve milli olarak üretimi yapılan 50 deniz taksiden 8'i denize indirilerek hizmete başladı.
Kuraklık tarımın ve kuşların hayat kaynağı Patnos Barajı'nı da vurdu

Kuraklık tarımın ve kuşların hayat kaynağı Patnos Barajı'nı da vurdu

Ağrı'nın Patnos ilçesindeki Gevi Çayı üzerinde yer alan, tarım ve doğal yaşam için önem arz eden Patnos Baraj Gölü'ndeki su seviyesi, kuraklık ve yağışların azlığı sebebiyle büyük oranda düştü.
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