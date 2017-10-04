İstanbul'daki terör soruşturmasında 9 tutuklama

04.10.2017 17:58:21

İstanbul'da terör örgütü PKK mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 21 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 2'si savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakıldı.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan, 3'ü sağlık personeli 9 kişi tutuklanırken 2 sağlık personeli ise adli kontrol şartıyla olarak serbest bırakıldı.

Operasyonda gözaltına alınan 5 sağlık personelinin, kırsal alanda yürütülen terör operasyonları sırasında yaralanan örgüt mesuplarını tedavi ettikleri öne sürülmüştü.