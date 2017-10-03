İstanbul'daki terör operasyonu
Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı
03.10.2017 19:57:52
İstanbul'da, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.
İstanbul'da, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 24 Eylül'de Okmeydanı'nda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve DHKP/C üyesi oldukları iddia edilen 10 kişiden 2'si savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.
İşlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanırken 4'ü ise adli kontrollü olarak serbest kaldı.