İstanbul'daki fırtınada çatıları uçan evler havadan görüntülendi

Çay satan büfede viski bulamadı; meydan kavgası çıktı: 6 yaralı

Olay, Pendik Esenyalı Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde çay satan büfeye gelen alkollü bir kişi, büfeciden viski istedi. Bu kişi ile alkol satmadığını söyleyen büfeci arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Büfeci ile kavga ettikten sonra olay yerinden ayrılan kişi, daha sonra düğün salonunda bulunan tanıdıklarını da alarak olay yerine tekrar geldi, cadde karıştı. Yumruk, tekme ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polisler kavgayı ayırmak için büyük bir mücadele verirken, grubun kavgası polis geldikten sonra da devam etti. Darp sonucu yaralananlar kendi imkanları ile hastaneye giderken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.