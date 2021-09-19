İstanbul'da ''Voldemort bulut'' şaşkınlığı
İstanbul’da bu akşam gözlenen bulutun oluşturduğu siluet şaşkınlığa neden oldu. Oluşan siluet, sosyal medya kullanıcıları arasında ağırlıklı olarak Hary Potter karakteri Lord Voldemort’a benzetildi.
İstanbul’da bu akşam gözlenen bulutun oluşturduğu siluet şaşkınlığa neden oldu. Oluşan siluet, sosyal medya kullanıcıları arasında ağırlıklı olarak Hary Potter karakteri Lord Voldemort’a benzetildi.
AK Parti'li Turan: Hiç kimse bu topraklarda Mevlana’yı o hale düşüremez
Çanakkele'nin Gelibolu ilçesinde, sağlık tesisinin açılış töreninde konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, İzmir'de 'semazen' temasıyla yapılan ve üzeri çıplak dansçının sergilediği gösteri üzerinden muhalefete tepki gösterdi. Turan, 'Muhalefet başka, ihanet başka. Hiç kimse bu topraklarda 'PYD komşumuz olsun' diyemez. Hiç kimse bu topraklarda Mevlana'yı o hale düşüremez' dedi.
Beykoz'daki kazada ölen baba-kız son yolculuğuna uğurlandı
Beykoz Yeni Riva Yolu'nda lastiği patlayan bir otomobilin kontrolden çıkarak karşı yönden gelen otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişiden baba Hasan Yıldırım ile kızı Hatice Nur Yıldırım son yolculuklarına uğurlandı.