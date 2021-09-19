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İstanbul'da ''Voldemort bulut'' şaşkınlığı

İstanbul’da bu akşam gözlenen bulutun oluşturduğu siluet şaşkınlığa neden oldu. Oluşan siluet, sosyal medya kullanıcıları arasında ağırlıklı olarak Hary Potter karakteri Lord Voldemort’a benzetildi.

2021-09-19 09:31:03
107 yaşındaki Bektaş Ergül, uzun yaşamanın sırrını anlattı

107 yaşındaki Bektaş Ergül, uzun yaşamanın sırrını anlattı

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan 107 yaşındaki Bektaş Ergül, uzun yaşamının sırrının beslenmesine dikkat etmesinden ve yaptığı her işten mutluluk duymasının olduğunu söyledi.
AK Parti'li Turan: Hiç kimse bu topraklarda Mevlana’yı o hale düşüremez

AK Parti'li Turan: Hiç kimse bu topraklarda Mevlana’yı o hale düşüremez

Çanakkele'nin Gelibolu ilçesinde, sağlık tesisinin açılış töreninde konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, İzmir'de 'semazen' temasıyla yapılan ve üzeri çıplak dansçının sergilediği gösteri üzerinden muhalefete tepki gösterdi. Turan, 'Muhalefet başka, ihanet başka. Hiç kimse bu topraklarda 'PYD komşumuz olsun' diyemez. Hiç kimse bu topraklarda Mevlana'yı o hale düşüremez' dedi.
19 aydır kapalı Kapıköy Gümrük Kapısı çift taraflı açıldı, geçişler başladı

19 aydır kapalı Kapıköy Gümrük Kapısı çift taraflı açıldı, geçişler başladı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 19 aydır İran tarafı kapalı olan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılmasıyla geçişler başladı.
Beykoz'daki kazada ölen baba-kız son yolculuğuna uğurlandı

Beykoz'daki kazada ölen baba-kız son yolculuğuna uğurlandı

Beykoz Yeni Riva Yolu'nda lastiği patlayan bir otomobilin kontrolden çıkarak karşı yönden gelen otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişiden baba Hasan Yıldırım ile kızı Hatice Nur Yıldırım son yolculuklarına uğurlandı.
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