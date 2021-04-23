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ERZURUM

19:13

03:37
SAHUR
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İFTAR

'İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu.' İfadesini kullandı.

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Google News - Timeturk
23.04.2021 20:33:45
'İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şu bilgileri verdi:

"İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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