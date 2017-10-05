İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

05.10.2017 07:45:43

Bakırköy'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinilen bazı kişilere ait önceden belirlenen 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis helikopteri ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, söz konusu adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında bazı şüpheliler, polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.