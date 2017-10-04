İstanbul'da su kesintisi

04.10.2017 08:19:19

TIMETURK | HABER MERKEZİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre Büyükçekmece İçmesuyu Arıtma Tesisi içerisinde ve çıkış hatları üzerinde bakım onarım çalışması yapılacağı için Çatalca, Büyükçekmece ve Silivri'ye yaklaşık onaltı saat su verilemeyecek.

İSKİ yaptığı açıklamada ; ''04.10.2017 Çarşamba günü 23:00 ile 05.10.2017 Perşembe günü 15:00 saatleri arasında 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir'' ifadesini kullandı.