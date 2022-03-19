İstanbul'da sokak köpeği yoldan geçenleri ısırdı

Prof. Dr. Emek’ten ilginç çıkış: Proje, Çanakkale’nin Atatürk ile değil köprü ile anılması için yapıldı

Dün açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü, Halk TV'de 'Bu eser siyaseti. Çanakkale Zaferi'ni Atatürk ile anmamak, köprü ile anmak için' sözleriyle eleştirildi.