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İstanbul'da sokak köpeği yoldan geçenleri ısırdı

İstanbul’da sokağın ortasında oturan bir köpeğin yoldan geçenlere saldırdığı görüntüler saniye saniye kaydedildi.

2022-03-19 14:28:13
Prof. Dr. Emek’ten ilginç çıkış: Proje, Çanakkale’nin Atatürk ile değil köprü ile anılması için yapıldı

Prof. Dr. Emek’ten ilginç çıkış: Proje, Çanakkale’nin Atatürk ile değil köprü ile anılması için yapıldı

Dün açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü, Halk TV'de 'Bu eser siyaseti. Çanakkale Zaferi'ni Atatürk ile anmamak, köprü ile anmak için' sözleriyle eleştirildi.
Uzman çavuşun doktoru darp ettiği iddia edilmişti: Kamera görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!

Uzman çavuşun doktoru darp ettiği iddia edilmişti: Kamera görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!

Muğla'da 14 Mart Tıp Bayramı'nda bir doktoru darp ettiği ileri sürülen uzman çavuşla ilgili gerçek ortaya çıktı. Kameraya yansıyan söz konusu olayda, uzman çavuşun aslında doktorlar tarafından darp edildiği görüldü.
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Atila Abi ile Köprüyü test ettik' paylaşımı

Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Atila Abi ile Köprüyü test ettik' paylaşımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'yle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Ankara'da mağaza indiriminde izdiham

Ankara'da mağaza indiriminde izdiham

Ankara'da yeni açılan mağazada açılışa özel uygulanan indirim izdihama neden oldu.
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