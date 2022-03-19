İstanbul'da sokak köpeği yoldan geçenleri ısırdı
İstanbul’da sokağın ortasında oturan bir köpeğin yoldan geçenlere saldırdığı görüntüler saniye saniye kaydedildi.
İstanbul’da sokağın ortasında oturan bir köpeğin yoldan geçenlere saldırdığı görüntüler saniye saniye kaydedildi.
Uzman çavuşun doktoru darp ettiği iddia edilmişti: Kamera görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!
Muğla'da 14 Mart Tıp Bayramı'nda bir doktoru darp ettiği ileri sürülen uzman çavuşla ilgili gerçek ortaya çıktı. Kameraya yansıyan söz konusu olayda, uzman çavuşun aslında doktorlar tarafından darp edildiği görüldü.