İstanbul'da paramotor uçuşunda havada telefon tamiri yaptı

İş yerinde cep telefonu tamiri yapan Ahmet Öz, iş yoğunluğu ve şehir ortamından kaçabilmek için 5 yıldan bu yana yamaç paraşütü tutkusunu yaşadığını anlattı. Öz, tamir için kendisine telefon getirildiğini aynı gün uçuş planladığını, müşterisinin kendisine güvendiğini ifade ederken, "Sen bunu karada da havada da yaparsın" demesi üzerine uçarken ekranı değiştirdiğini söyledi. Ahmet Öz, "Müşterimizin espri diye söylediği kafama takıldı. "Olabilir mi dedik?" Neşet Hocam ile çıktık, havada tamirini yani ekran değişimini yaptık. Yamaç paraşütü şu şehir ortamından uzaklaşmak için bahanemiz oluyor aslında. Gökyüzündeki duygu çok farklı. Pek anlatılacak bir şey değil diyebilirim" diye konuştu.