İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu
Beyoğlu'nda, 10 gün önce otoparka düzenlenen silahla saldırıda 1 kişinin ölümü ve 2 kişinin yaralanması olayına karıştıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı
04.10.2017 16:26:13
İstanbul'da, cinayet ve yaralama olaylarına karıştıkları öne sürülen 5 şüpheli yakalandı.
İstanbul'da, cinayet ve yaralama olaylarına karıştıkları öne sürülen 5 şüpheli yakalandı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Eylül'de Beyoğlu Kasımpaşa'da bir otoparka düzenlenen silahlı saldırıda Burhan Süer'in ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduktan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekiplerince 28 Eylül'de Esenyurt'ta bir adrese gerçekleştirilen operasyonda, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen 4 kişi ile saldırıda yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.