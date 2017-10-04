İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu

04.10.2017 16:26:13

İstanbul'da, cinayet ve yaralama olaylarına karıştıkları öne sürülen 5 şüpheli yakalandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Eylül'de Beyoğlu Kasımpaşa'da bir otoparka düzenlenen silahlı saldırıda Burhan Süer'in ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduktan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekiplerince 28 Eylül'de Esenyurt'ta bir adrese gerçekleştirilen operasyonda, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen 4 kişi ile saldırıda yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.