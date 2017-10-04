İstanbul'da minibüs fiyatlarına zam geldi
Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kurulu kararı ile İstanbul'da minibüs ücretlerine zam yapıldı
04.10.2017 16:56:05
Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kurulu kararı ile İstanbul'da minibüs ücretlerine zam yapıldı.
Taksi ücretlerine yapılan zammın ardından, minibüslere de zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin onayıyla Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kurulu (UKOME) kararı ile İstanbul'da minibüs ücretlerine zam yapıldı.
İstanbul'da kısa mesafe (indi-bindi) minibüs ücreti 1.8 liradan 2 liraya çıktı. Öğrencilerin ödeyeceği ücret de 1.15 liradan 1.25 liraya yükseldi.
Yeni ücretler şöyle:
0-2 km: 2.00 TL
2-4 km: 2.15 TL
4-7 km: 2.30 TL
7-11 km: 2.40 TL
11-15 km: 2.65 TL
15-20 km: 2.95 TL
20 km üzeri 2.95 TL + Her km için ilave 10 kuruş
Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kurulu kararı ile İstanbul'da minibüs ücretlerine zam yapıldı.
Taksi ücretlerine yapılan zammın ardından, minibüslere de zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin onayıyla Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kurulu (UKOME) kararı ile İstanbul'da minibüs ücretlerine zam yapıldı.
İstanbul'da kısa mesafe (indi-bindi) minibüs ücreti 1.8 liradan 2 liraya çıktı. Öğrencilerin ödeyeceği ücret de 1.15 liradan 1.25 liraya yükseldi.
Yeni ücretler şöyle:
0-2 km: 2.00 TL
2-4 km: 2.15 TL
4-7 km: 2.30 TL
7-11 km: 2.40 TL
11-15 km: 2.65 TL
15-20 km: 2.95 TL
20 km üzeri 2.95 TL + Her km için ilave 10 kuruş