İstanbul'da minibüs fiyatlarına zam geldi

04.10.2017 16:56:05

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Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kurulu kararı ile İstanbul'da minibüs ücretlerine zam yapıldı.Taksi ücretlerine yapılan zammın ardından, minibüslere de zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin onayıyla Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kurulu (UKOME) kararı ile İstanbul'da minibüs ücretlerine zam yapıldı.İstanbul'da kısa mesafe (indi-bindi) minibüs ücreti 1.8 liradan 2 liraya çıktı. Öğrencilerin ödeyeceği ücret de 1.15 liradan 1.25 liraya yükseldi.Yeni ücretler şöyle:0-2 km: 2.00 TL2-4 km: 2.15 TL4-7 km: 2.30 TL7-11 km: 2.40 TL11-15 km: 2.65 TL15-20 km: 2.95 TL20 km üzeri 2.95 TL + Her km için ilave 10 kuruş