İstanbul'da kuyumcu ile şalvarlı soyguncular arasında çatışma

02.10.2017 11:37:53

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Kağıthane'de bir kuyumcuya girmek isteyen şalvarlı ve kar maskeli 4 soyguncu kuyumcuyla çatıştı. Soyguncuların kuyumcuya pompalı tüfekle ateş açması ve kuyumcunun soygunculara karşılık verdiği film sahnesini aratmayan anlar kameralara saniye saniye yansıdı.Kağıthane Örnektepe Etibank Caddesi'ndesi üzerindeki bir bu sabah saatlerinde kuyumcuya gelen şalvarlı ve kar maskeli 4 şahıs ellerinde pompalı tüfekle soygun girişiminde bulunmuş, kuyumcuyla soyguncular arasında çatışma çıkmıştı. Çıkan çatışmada kuyumcu hafif şekilde elinden yaralanırken o anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şalvarlı, kar maskeli soyguncular kuyumcuya geliyor. Kuyumcu Mahmut Güneş'in kuyumculara direnmesi üzerine , şahıslar pompalı tüfekle ateş açmaya başlıyor. Bu sırada kuyumcu, soygunculara tezgahta bulunan bir kutuyu atıyor. Ardından kuyumcu da soygunculara karşılık veriyor. Şalvarlı soyguncular hızla uzaklaşırken, kuyumcu ve yanında elinde silah bulunan arkadaşı kapıyı kendilerine siper edip şahısları kaçışını izliyor. Film sahnesini aratmayan anların ardından kuyumcu Güneş, elinden hafif şekilde yaralanıyor.(Murat Horoz/İHA)