İstanbul'da kumar operasyonu!

04.12.2017 15:39:04

İstanbul Asayiş Şube ve Deniz Limanı Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, bir istihbarat üzerine Beyoğlu Hasköy sahilinde demirli olan bir tekneye operasyon düzenledi.

Teknede 1 tombala makinesi, 90 tombala topu, çok sayıda kart ve pul ile kumarda kullanıldığı belirlenen 425 lira ele geçirildi.

Operasyonda, kumar oynadıkları iddia edilen 29 kişi ile kumar oynattığı öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.