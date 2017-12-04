İstanbul'da kumar operasyonu!
Beyoğlu Hasköy sahilinde bir tekneye düzenlenen operasyonda, 29'u kumar oynadığı, biri kumar oynattığı iddiasıyla 30 kişi yakalandı.
04.12.2017 15:39:04
İstanbul Asayiş Şube ve Deniz Limanı Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, bir istihbarat üzerine Beyoğlu Hasköy sahilinde demirli olan bir tekneye operasyon düzenledi.
Teknede 1 tombala makinesi, 90 tombala topu, çok sayıda kart ve pul ile kumarda kullanıldığı belirlenen 425 lira ele geçirildi.
Operasyonda, kumar oynadıkları iddia edilen 29 kişi ile kumar oynattığı öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.