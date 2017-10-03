İstanbul'da kaçakçılığa yönelik operasyonlar

03.10.2017 20:15:51

İstanbul'da, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan operasyonlarda, 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Eylül-1 Ekim arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği 3 operasyonda, 5 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin çanta ve bavullarında yapılan aramada, yurda kaçak sokulduğu tespit edilen bin 181 akıllı cep telefonu ele geçirildi. Bulunan kaçak malların 1 milyon 425 bin lira vergi kaybına neden olduğu kaydedildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.