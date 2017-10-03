İstanbul'da halk otobüsü devrildi: 12 yaralı

03.10.2017 14:07:19

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İstanbul'da Ispartakule gişelerinde çift katlı özel halk otobüsü bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 12 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.Kaza saat 11.00 sıralarında TEM Ispartakule gişeleri Mahmutbey yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut K. hakimiyetindeki Bahçeşehir-Bakırköy hattında çalışan E-57 kod numaralı iki katlı özel halk otobüsü, şoförünün ilk ifadesine göre ön lastiğinin patlaması sonucu gişelere çarpıp devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yan yatan otobüsten çıkarılan yaralı yolcular ambulanslara alındı. Kaza sonucu yaralanan yolcular çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı."HİÇBİR ŞEY ANLAYAMADIM"Yaşadıkları kazayı anlatan yolcu, "Hiçbir şey hatırlamıyorum. Bir adamın üzerine düştüm. Hızlıydı otobüs hiçbir şey anlamadım" derken başından hafif şekilde yaralanan bir başka yolcu da,"Sanırım gişeleri tutturamadık. Otobüs çok hızlı bir şekilde çarpmaya başladı. Sonra yan yattı. İnsanlar üst üstte geldi. Çok zor bir andı. Yavaş gitmiyorduk, hızlıydık" diye konuştu.Yaralıların hastanelere kaldırılmasının ardından yan yatan araç ekipler tarafından kaldırıldı.12 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde gişelere girmekte olan çift katlı otobüs bariyere çarpıyor ve yan yatıyor.