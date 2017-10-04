İstanbul'da göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon

04.10.2017 10:22:07

İstanbul'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, 6'sı yabancı uyruklu 11 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü halde göçmen kaçakçılığı yaptıkları öğrenilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekiplerince Fatih'te 2 Eylül'de belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, göçmenlerden kişi başı 2 bin avro aldığı belirlenen 5'i Suriye, 1'i Irak uyruklu 11 kişi yakalandı.

Organize suç örgütü tarafından 1 minibüsle yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışılan yabancı uyruklu 2'si çocuk 18 kişi de gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda, 1 deniz botu, 2 kürek ve 1 pompa ele geçirildi.

Gözaltındaki 11 şüphelinin işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği, 18 göçmenin ise sınır dışı edileceği bildirildi.

Ayrıca, son 1 ayda göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarda, aralarında yabancıların da bulunduğu 36 organizatör ile 279 göçmen yakalandı.