İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 11 gözaltı

04.10.2017 11:58:10

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İstanbul'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 18 göçmen ile 11 insan kaçakçısı yakalandı.Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize şekilde göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Fatih'te 2 Eylül'de belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda göçmenlerden kişi başı 2 bin euro aldığı belirlenen 5'i Suriye, 1'i Irak uyruklu 11 kişi yakalandı. Operasyonda, suç örgütü tarafından minibüsle yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışılan yabancı uyruklu 2'si çocuk 18 kişi de yakalandı. Araçta yapılan aramalarda 1 deniz botu, 2 kürek ve 1 pompa ele geçirildi. Gözaltındaki 11 şüphelinin işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği, 18 göçmenin ise sınır dışı edileceği bildirildi.Son 1 ayda göçmen kaçakçılarına yönelik polisin düzenlediği operasyonlarda aralarında yabancıların da olduğu 36 organizatör ile 279 göçmen yakalanmıştı.(Sadık Kahraman/İHA)