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İstanbul'da eylem hazırlığındaki 7 kişi yakalandı

İstanbul polisinin düzenlediği operasyonda 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümünde eylem yapmaya hazırlanan PKK yanlısı 7 kişinin gözaltına alındığı bildir

İstanbul'da eylem hazırlığındaki 7 kişi yakalandı
05.10.2017 08:58:33
İstanbul polisinin düzenlediği operasyonda 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümünde eylem yapmaya hazırlanan PKK yanlısı 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü görevlileri, sosyal medya hesapları üzerinden bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yapıp, kırsal alanda güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda yaralanan teröristlerin tedavisine yardımcı olan ve 3 yıl önce yaşanan 6-8 Emim olaylarının yıldönümünde İstanbul'da eylem hazırlığında olduğu tespit edilen örgüt yanlılarına yönelik bir dizi operasyon düzenledi.

Kent genelinde 10 ilçede daha önce belirlenen 15 adrese eş zamanlı baskın yapan terör polisi, PKK yanlısı 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Özel harekat timlerinin de yer aldığı operasyonda ayrıca, baskın yapılan adreslerdeki aramalarda, eylem talimatı içeren çok sayıda örgütsel doküman ve malzeme ele geçirildi

(Sadık Kahraman/İHA)

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