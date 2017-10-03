İstanbul'da çift katlı halk otobüsü devrildi

03.10.2017 12:04:17

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İstanbul'da, Bahçeşehir Ispartakule gişelerinde çift katlı halk otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.Kaza, Bahçeşehir Ispartakule gişelerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Bahçeşehir yönüne giden çift katlı bir otobüs gişelerden geçtiği sırada devrildi. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüsün, önce gişelere çarptığı ardından yere savrulduğu öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ederken çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.(Volkan Kayalar /İHA)