DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,4191 ₺

EURO

17,8508 ₺

ALTIN

973,15 ₺

BİST

3.281,61 ₺

İstanbul'da bir eğlence mekanından şok görüntüler

Beşiktaş, Ortaköy'de ünlü bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi çıkan tartışma sonrası takım elbise giyen güvenlik görevlileri tarafından dakikalarca dövüldü. Takım elbiseli yaklaşık 10 kişinin sopalı dehşeti güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

2022-09-24 19:44:57

Beşiktaş, Ortaköy'de ünlü bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi çıkan tartışma sonrası takım elbiseli yaklaşık 10 kişi tarafından sopalı, tekmeli tokatlı darp edildi. Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ruslar Antalya'ya hucüm ediyor, emlak fiyatları zirvede

Ruslar Antalya'ya hucüm ediyor, emlak fiyatları zirvede

Yabancıların gayrimenkul yatırımı yaptığı iller arasında ikinci sırada yer alan Antalya Ruslar'ın gözdesi oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in ülke genelinde kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından imkânı olan Rus vatandaşlar yurt dışına çıkmaya başladı. Uçaklarda bilet bulmakta zorlanan Rusların ilk tercihleri arasında İstanbul ve Antalya da yer alıyor. Konuyu değerlendiren Timetürk Ekonomi Müdürü Mehmet Canıtatlı, böyle bir süreçte Antalya'daki gayrimenkul piyasasında sert fiyat artışlarının yaşanacağını dile getirdi.
Borsada Kazanmak İçin Yapılması Gerekenler! Aykut Korkutata, Timetürk'e Özel Açıklamalar

Borsada Kazanmak İçin Yapılması Gerekenler! Aykut Korkutata, Timetürk'e Özel Açıklamalar

Twitter'da binlerce takipçisi olan yatırımcı Aykut Korkutata, Timetürk youtube kanalının konuğu oldu. Piyasada yaşananları ve kripto paralarda yatırımcıları neyin beklediğini açıklayan Aykut Korkutata, tüm para piyasalarına dair fikirlerini içtenlikle açıkladı.
Ödüllü yönetmen Cevahir Çokbilir ve annesi Naciye Çokbilir'den yeşilçam tadında klip

Ödüllü yönetmen Cevahir Çokbilir ve annesi Naciye Çokbilir'den yeşilçam tadında klip

Kibar Cevo Sunar!“Maşuk”, “Nar Zamanı”, “Kar Zamanı”, “Karınca Ve İnsan” kısa filmleriyle ulusal ve uluslararası film festivallerinden onlarca ödül alan filmlere imza atan yönetmen Cevahir Çokbilir, bir yandan müzikal çalışmalarına da devam ediyor.
Teslim olan PKK'lı, HDP-PKK bağlantısını anlattı

Teslim olan PKK'lı, HDP-PKK bağlantısını anlattı

Türk askerine teslim olan PKK’lı; örgüte nasıl dahil olduğunu anlattı.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş