İstanbul'da bir eğlence mekanından şok görüntüler
Beşiktaş, Ortaköy'de ünlü bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi çıkan tartışma sonrası takım elbise giyen güvenlik görevlileri tarafından dakikalarca dövüldü. Takım elbiseli yaklaşık 10 kişinin sopalı dehşeti güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Beşiktaş, Ortaköy'de ünlü bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi çıkan tartışma sonrası takım elbiseli yaklaşık 10 kişi tarafından sopalı, tekmeli tokatlı darp edildi. Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.