İstanbul'da bir eğlence mekanından şok görüntüler

Ruslar Antalya'ya hucüm ediyor, emlak fiyatları zirvede

Yabancıların gayrimenkul yatırımı yaptığı iller arasında ikinci sırada yer alan Antalya Ruslar'ın gözdesi oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in ülke genelinde kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından imkânı olan Rus vatandaşlar yurt dışına çıkmaya başladı. Uçaklarda bilet bulmakta zorlanan Rusların ilk tercihleri arasında İstanbul ve Antalya da yer alıyor. Konuyu değerlendiren Timetürk Ekonomi Müdürü Mehmet Canıtatlı, böyle bir süreçte Antalya'daki gayrimenkul piyasasında sert fiyat artışlarının yaşanacağını dile getirdi.