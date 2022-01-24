DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Teraryum nasıl hazırlanır?
Anadolu'dan İstanbul'a geliş durduruldu!
Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti
Lübnan'da kriz: Hariri siyasete ara verdiğini açıkladı
AVM'ler saat kaçta kapanacak? İstanbul'da alışveriş merkezleri saat kaça kadar açık?
Eski Sırp Cumhurbaşkanı Tadic’den Srebrenitsa itirafı
Borsada Devre Kesici çalıştı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Muharrem İnce kimdir? Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı için Muharrem İnce ne dedi?
Otobüs seferleri iptal mi oldu? İstanbul otobüs ve metrobüs seferleri çalışıyor mu?
Elazığ'da deprem konutlarının yüzde 90'ı tamamlandı
NATO’dan Doğu Avrupa’ya ek gemi ve uçak
Sakarya'dan İstanbul'a giriş yasak mı? Araçla Anadolu'dan (Sakarya-İzmit-Kocaeli) İstanbul'a giriş yasak mı?
Hangi uçak seferleri iptal oldu? THY - Pegasus - Anadolu Jet bilet sorgulama
Uzmanlar konuştu; Kripto para piyasasında neler oluyor?

İstanbul'da 30 araç birbirine girdi

Arnavutköy'de bir anda başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 30 aracın karıştığı belirtilen kaza meydana geldi. Yassıören mevkiinde meydana gelen kaza nedeniyle trafik durdu.

2022-01-24 19:21:00
Elazığ'da deprem konutlarının yüzde 90'ı tamamlandı

Elazığ'da deprem konutlarının yüzde 90'ı tamamlandı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin üzerinden 2 yıl geçti. Depremzede vatandaşlar için konut yapımı sürerken yıl sonuna kadar tüm konutların teslim edilmesi hedefleniyor. TOKİ 4 Nolu Uygulama Şube Müdürü Taşkın Çalık, depremin hemen ardından hasar tespit çalışmalarına başlanıp 24 bin 537 konutun yapımının planlandığını belirterek, 'Elazığ genelinde yapımına başlanan ve devam eden konut üretiminin yüzde 90'ı tamamlandı' dedi.
Ölen kızıyla sanal gerçeklikte ‘buluştu’

Ölen kızıyla sanal gerçeklikte ‘buluştu’

Güney Kore'de bir anne, 2016'da nadir görülen bir hastalık sonucu yedi yaşında hayatını kaybeden kızıyla sanal gerçeklik teknolojisi sayesinde 'buluştu'.
Bakan Kurum’dan videolu “Elazığ Depremi” mesajı

Bakan Kurum’dan videolu “Elazığ Depremi” mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ depreminin ikinci yıl dönümü sebebiyle video mesaj yayımladı. O gece bütün dünyanın bir devlet ve milletin nasıl tek yürek olduğuna şahitlik ettiğini hatırlatan Bakan Kurum mesajında,“Cumhuriyet tarihimizin en hızlı ve kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmasını Elazığ ve Malatya’da başlattık. Özellikle Elazığ’ı adeta baştan aşağı yeniden imar, inşa ve ihya ettik.” dedi.
Cüneyt Arkın gözyaşlarına boğuldu: ''Fatma Girik benim can yoldaşımdı''

Cüneyt Arkın gözyaşlarına boğuldu: ''Fatma Girik benim can yoldaşımdı''

Fatma Girik'in ölüm haberini alan usta sanatçı Cüneyt Arkın, telefonla canlı yayına bağlanarak yaşadığı acıyı anlattı.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş