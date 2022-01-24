İstanbul'da 30 araç birbirine girdi

Bakan Kurum’dan videolu “Elazığ Depremi” mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ depreminin ikinci yıl dönümü sebebiyle video mesaj yayımladı. O gece bütün dünyanın bir devlet ve milletin nasıl tek yürek olduğuna şahitlik ettiğini hatırlatan Bakan Kurum mesajında,“Cumhuriyet tarihimizin en hızlı ve kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmasını Elazığ ve Malatya’da başlattık. Özellikle Elazığ’ı adeta baştan aşağı yeniden imar, inşa ve ihya ettik.” dedi.