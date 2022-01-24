İstanbul'da 30 araç birbirine girdi
Arnavutköy'de bir anda başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 30 aracın karıştığı belirtilen kaza meydana geldi. Yassıören mevkiinde meydana gelen kaza nedeniyle trafik durdu.
Arnavutköy'de bir anda başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 30 aracın karıştığı belirtilen kaza meydana geldi. Yassıören mevkiinde meydana gelen kaza nedeniyle trafik durdu.
Elazığ'da deprem konutlarının yüzde 90'ı tamamlandı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin üzerinden 2 yıl geçti. Depremzede vatandaşlar için konut yapımı sürerken yıl sonuna kadar tüm konutların teslim edilmesi hedefleniyor. TOKİ 4 Nolu Uygulama Şube Müdürü Taşkın Çalık, depremin hemen ardından hasar tespit çalışmalarına başlanıp 24 bin 537 konutun yapımının planlandığını belirterek, 'Elazığ genelinde yapımına başlanan ve devam eden konut üretiminin yüzde 90'ı tamamlandı' dedi.
Bakan Kurum’dan videolu “Elazığ Depremi” mesajı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ depreminin ikinci yıl dönümü sebebiyle video mesaj yayımladı. O gece bütün dünyanın bir devlet ve milletin nasıl tek yürek olduğuna şahitlik ettiğini hatırlatan Bakan Kurum mesajında,“Cumhuriyet tarihimizin en hızlı ve kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmasını Elazığ ve Malatya’da başlattık. Özellikle Elazığ’ı adeta baştan aşağı yeniden imar, inşa ve ihya ettik.” dedi.