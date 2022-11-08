İstanbul'a barajlarda doluluk oranı düşüyor; tasarruf çağrısı
İstanbul'u besleyen barajlarda doluluk oranı düştü, İSKİ'den tasarruf çağrısı geldi. Toplam su seviyesinin yüzde 40,02 olduğu barajların tek kaynak görülmemesi gerektiğini belirten İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, 'Yağışları, kentin belli bölgelerindeki su toplama haznelerinde barındırarak toplamamız gerekiyor' dedi. Türkiye'nin şiddetli bir kuraklık yaşadığını da vurgulayan Demirhan, Ege hariç tüm bölgelerde kar yağışının azalacağının öngörüldüğünü söyledi.