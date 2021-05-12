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İsraillilerden Filistinlilerin dükkanlarına saldırı

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın paylaştığı videoda, İsrailli genç yerleşimcilerin Filistinli esnafın dükkanlarına saldırdığı ve camları kırdığı görüldü

2021-05-12 23:08:20
İstanbul’da ''Allahu Ekber'' sesleri: Yüzlerce kişi İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı

İstanbul’da ''Allahu Ekber'' sesleri: Yüzlerce kişi İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi İstanbul’da da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için sokaklara çıktı. İstanbul’da yüzlerce İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı.
Yüzlerce kişi İsrail'in İstanbul Konsolosluğu önünde

Yüzlerce kişi İsrail'in İstanbul Konsolosluğu önünde

An itibariyle yüzlerce kişi İsrail'in İstanbul Konsolosluğu önünde protestolarını sürdürüyor.
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Cenevre'de BM önünde protesto edildi

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Cenevre'de BM önünde protesto edildi

İsviçre'de, BM Cenevre Ofisi önünde 1000'den fazla kişinin katılımıyla İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistin halkına saldırıları protesto edildi.
İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor

İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor

İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor
İsrail, Gazze'de sivillerin ikamet ettiği dairelerin ve ticari ofislerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu

İsrail, Gazze'de sivillerin ikamet ettiği dairelerin ve ticari ofislerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu

İsrail, abluka altındaki Gazze'nin en işlek bölgelerinden birinde yer alan dairelerin ve ticari ofislerin bulunduğu 14 katlı Eş-Şuruk adlı binayı hava saldırısıyla yerle bir etti. Gazze'nin orta kesiminde yer alan Ömer el-Muhtar Mahallesindeki sivillerin yaşadığı, ticari açıdan en işlek bölgelerden birinde yer alan bina, İsrail savaş uçakları tarafından birkaç roket ile vuruldu. Gazze'nin en hayati, işlek bölgelerinden birinde yer alan bina tamamen yıkıldı. Vurulan binada sivillerin ikamet ettiği daireler, Gazze'de faaliyet gösteren şirket ve basın kuruluşlarının ofisleri bulunuyordu.
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İHH Ramazan
İHH Ramazan