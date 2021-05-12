DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Exxen ücretsiz nasıl izlenir? Exxen ücretsiz izleme nasıl yapılır? (Exxen 4 gün bedava)
İstanbul, Kudüs için ayağa kalktı
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısının 5 günlük bilançosu
Romanlarda 'kadın' olmak
The Witcher 2. sezon ne zaman çıkacak? The Witcher başladı mı? Flaş gelişme!
Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yeni kademeye geçildi
Bayram sonrası ikinci el rüzgarı eser mi?
ABD bölgede tansiyonun düşmesini istiyor
Hamas: İsrail'e 130 roket ile saldırdık
İsrail, sivillerin yaşadığı 14 katlı binayı yerle bir etti
CHP eski Genel Sekreteri Sevigen: 'En yakınını satan, devleti de milleti de satar'
Gazze saldırılarında 2 Filistinli çocuk şehit oldu
Sadakataşı Kudüs’e yardım ulaştırmayı sürdürüyor
İsrailli askeri uzman Melman: İslami Cihad’ın roket atışları devam edecek
Profesör Tezok Caddesi sil baştan yenileniyor

İSTANBUL

20:19:00

İftar vakti

BURSA

20:16

04:02
20:16
SAHUR
İFTAR

ANKARA

20:00

03:48
20:00
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:43

03:32
19:43
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:27

03:14
19:27
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:11

03:16
19:11
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:19:00

İftar vakti

ANKARA

20:00

03:48
SAHUR
20:00
İFTAR

ERZURUM

19:27

03:14
SAHUR
19:27
İFTAR

İsrail, sivillerin yaşadığı 14 katlı binayı vurdu

İsrail, abluka altındaki Gazze'nin en işlek bölgelerinden birinde yer alan dairelerin ve ticari ofislerin bulunduğu 14 katlı Eş-Şuruk adlı binayı hava saldırısıyla yerle bir etti.

2021-05-12 19:51:11
İstanbul, Kudüs için ayağa kalktı

İstanbul, Kudüs için ayağa kalktı

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın çağrısıyla Kudüs’e destek amacıyla İstanbul’da binlerce aracın katılımıyla dev bir konvoy düzenlendi. Aksaray’da başlayan “Kudüs'e Umut Ol” araç konvoyu, İsrail Konsolosluğu’nda son buldu.
Filistin'den İsrail'e roket yağmuru!

Filistin'den İsrail'e roket yağmuru!

Filistin direniş gruplarının gönderdiği onlarca roket kameralara yansıdı.
'Arife Tahtı' Topkapı Sarayı'nda sergilenmeye başlandı

'Arife Tahtı' Topkapı Sarayı'nda sergilenmeye başlandı

Taht, 1603-1617 yılları arasında Sultanahmet Camii'nin mimarı ve sedef ustası Mimarbaşı Sedefkar Mehmed Ağa tarafından Sultan 1. Ahmed için tasarlandı. 17. yüzyılın Osmanlı ahşap, sedef işçiliğinin önemli bir örneği olarak gösterilen taht, sarayın 4. avlusundaki Revan Köşkü'nde ziyaret edilebiliyor. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, Osmanlı'da iki önemli bayram olduğunu, bunlardan birinin Kurban Bayramı diğerinin ise Ramazan Bayramı olduğunu söyledi. Bayramların bir gün önceden yani arife günü başladığını anlatan Kocaman, 'Padişah öğle namazını Ağlar Camii'nde kıldıktan sonra 'Arife Tahtı' dediğimiz taht arz odasının önüne konulurdu. İkindi namazından çıktıktan sonra padişah bu tahta gelip otururdu. Saray ahalisi ve Enderunlular ile bayramlaşmasını gerçekleştirirdi. Bu program akşam namazına kadar sürerdi' bilgisini verdi.
Kassam Tugayı İsrail'in Aşdod limanını vurdu

Kassam Tugayı İsrail'in Aşdod limanını vurdu

İzzetin El Kassam, Tugaylarının İsrail saldırılarına verdiği karşılık sonucu isabet alan Aşdod ticari limanında hasar oluştu
Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan