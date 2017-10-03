İsrail saldırı düzenleyen Filistinlinin evini yıkacak

03.10.2017 12:03:39

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da silahlı saldırı düzenleyerek 3 İsrailli güvenlik görevlisini öldüren Filistinlinin evini yıkacağını açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, yasa dışı Har Adar Yahudi yerleşim birimindeki saldırıyı düzenledikten sonra öldürülen 37 yaşındaki Nimr Cemal isimli Filistinlinin ailesine yıkım kararının tebliğ edildiği bildirildi.

Açıklamada, ailenin, Kudüs'ün kuzeyndeki Beyt Surik köyünde bulunan evlerini 72 saat içerisinde boşaltması ya da yıkım gerçekleşmeden önce karara itiraz etmesi gerektiği kaydedildi.

Filistinliler yıkım kararına itirazlarını genelllikle İsrail Yüksek Mahkemesi'ne sunuyor ancak nadiren olumlu sonuç alabiliyor.

İsrail polisi, Cemal'in geçen ay Har Adar Yahudi yerleşim birimi girişinde tabancayla ateş ederek 3 İsrail güvenlik görevlisini öldürüdüğünü, birini de yaraladığını açıklamıştı. Saldırının ardından Cemal'in olay yerinde bulunan polisler tarafından vurularak öldürüldüğü kaydedilmişti.

İsrail'in, saldırı düzenlediği iddia edilen Filistinlilerin evlerini yıkması, insan hakalrı örgütleri tarafından "suçun şahsiliği ilkesini ihlal ettiği ve toptan cezalandırma anlamına geldiği" gerekçesiyle eleştiriliyor.

Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail güçlerine yönelik düzenledikleri saldırıların "meşru müdafa" olduğunu savunuyor.

- İşgal ve abluka sürüyor

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İnşa ettiği duvarla bu iki yeri birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.



İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.



İsrail, iki milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni de 2006'dan beri abluka altında tutuyor.





