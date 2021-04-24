İsrail polisinin ses bombalı/atlı müdahalesinde 20 Filistinli yaralandı

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası Filistinlilere ses bombası ve atlı müdahalesinde yaralananların sayısı 20’ye yükseldi. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesi çevresindeki polis müdahalesinde 20 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, 4 kişinin hastaneye kaldırıldığına vurgu yapılırken, İsrail polisinin Filistin Kızılayına bağlı sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşmasına engel olduğu ve bir ilk yardım görevlisinin gözaltına alındığına dikkat çekildi