İsrail polisinin geri adım atmasıyla Filistinliler Şam Kapısı’ndaki barikatları kaldırdı

Filistinli gençler, Şam Kapısı önündeki oturma alanlarına kurulan ve kentte gerginliğine neden olan barikatları kaldırdı, İsrail polisi ise önceki günlerin aksine Filistinlilere müdahale etmedi. Barikatların kaldırılmasının ardından Filistinliler, Şam Kapısı önünde sloganlar atarak kutlama yaptı, bazı Filistinliler namaz kıldı. Filistinlilerin kutlamalarda Filistin bayrakları açması üzerine İsrail polisi, bayrakları zorla toplayarak alandakileri Şam Kapısı'ndan uzaklaştırdı.