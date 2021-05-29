İsrail polisinden gazetecilere ve Filistinlilere saldırı
İsrail güçleri Şeyh Cerrah Mahallesi'nde gazetecilere ve yerel halka saldırdı.
İsrail güçleri Şeyh Cerrah Mahallesi'nde gazetecilere ve yerel halka saldırdı.
Türk gemisi İspanya Limanı'ndaki yükleme sırasında battı
Türkiye'nin Barselona Konsolosluğundan alınan bilgiye göre, 'Nazmiye Ana' adlı Panama bayraklı yük gemisi, dün akşam Castellon Limanı'nda yük alım işlemi sırasında denge kaybı yaşayarak alabora oldu. Gemide 5'i Türk olmak üzere, 9 kişilik mürettebat bulunuyordu. İspanyol yetkililerin kaza esnasında denize düşen Hindistan vatandaşı Bhanu Pratao (22) adlı denizci ve 36 yaşındaki İspanyol vatandaşı liman çalışanını robotlarla arama çalışmaları sürüyor. Mürettebattan diğer kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, Türk vatandaşlarının bugün İstanbul'a gönderilmesinin planlandığı öğrenildi. Barselona Limanı'ndan gelen geminin, Cezayir'in Bejala Limanı'na gitmesi bekleniyordu
Fizik profesörünün su kabağı sanatı
Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, köyündeki bahçesinde yetiştirdiği su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor. Yılmaz, her yıl baharda Hatay'ın Amanos Yaylası'ndaki köyünün bahçesine, hobisi olan süs eşyalarını yapabilmek için su kabağı ekiyor. Hasadın ardından su kabaklarını Aksaray'a getiren fizik profesörü Yılmaz, evinin balkonuna kurduğu atölyede bunlara çeşitli ekipmanlarla şekil veriyor. Çeşitli işlemler uyguladığı kabakları son olarak ışıklandıran Yılmaz, bunları gece lambası, avize, abajur ve süs eşyasına dönüştürüyor.
Fatih Sultan Mehmet ile İstanbul'da imar hareketi başladı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suphi Saatçi, İstanbul'un fethinin 568. yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a kazandırdığı tarihi yapıları anlattı. Fatih Sultan Mehmet'in Osmanlı padişahları arasında kendine özgü bir yeri olduğunu belirten Saatçi, İstanbul'daki imar hareketlerinin en büyük adımının Fatih Külliyesi inşaatına başlanmasıyla atıldığını söyledi. Fatih'in, İstanbul'un fethinden hemen sonra imar hareketlerine başlayamadığını, önce birtakım siyasi düzenlemeler yapması gerektiğini anlatan Suphi Saatçi, 'Fetihten 7 yıl sonra Fatih Külliyesi'nin inşaatına başlandı. Fatih Külliyesi olağanüstü bir tasarım özelliği taşıyor. İlk defa Müslümanların eline geçen bu dünya şehrine yakışan bir külliye yaptırdı. Bu külliye o kadar güzel tasarlanmış ki Osmanlı'nın mimari anlamda ne kadar engin bir zevke sahip olduğunu gösteriyor. Bu önemli yapıyı İstanbul'un 7 tepesinden birine kondurdu.” diye konuştu.
New York Times Gazzeli çocukların fotoğraf ve hikayelerini paylaştı
Filistin'de yaşanan katliama sessiz kalan Amerikan medyasından farklı bir adım geldi. New York Times gazetesi ilk sayfasında Gazze'de hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını yayımladı. Fotoğraflarda yer alan Türkiye detayı ise dikkat çekti. Haberde, “67'si Gazze'de; 2'si de İsrail tarafında çocuklar hayatını kaybetti” ifadesini kullanan gazete, çocukların katilinin İsrail olduğuna ise vurgu yapmadı. New York Times haberle ilgili iç bölümde de iki sayfayı bu konuya ayırdı. Bu bölümde 'Rüyaları ve kabuslarıyla birlikte gömüldüler' ifadesi dikkat çekti. TRTHaber