İsrail polisinden gazetecilere ve Filistinlilere saldırı

Fatih Sultan Mehmet ile İstanbul'da imar hareketi başladı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suphi Saatçi, İstanbul'un fethinin 568. yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a kazandırdığı tarihi yapıları anlattı. Fatih Sultan Mehmet'in Osmanlı padişahları arasında kendine özgü bir yeri olduğunu belirten Saatçi, İstanbul'daki imar hareketlerinin en büyük adımının Fatih Külliyesi inşaatına başlanmasıyla atıldığını söyledi. Fatih'in, İstanbul'un fethinden hemen sonra imar hareketlerine başlayamadığını, önce birtakım siyasi düzenlemeler yapması gerektiğini anlatan Suphi Saatçi, 'Fetihten 7 yıl sonra Fatih Külliyesi'nin inşaatına başlandı. Fatih Külliyesi olağanüstü bir tasarım özelliği taşıyor. İlk defa Müslümanların eline geçen bu dünya şehrine yakışan bir külliye yaptırdı. Bu külliye o kadar güzel tasarlanmış ki Osmanlı'nın mimari anlamda ne kadar engin bir zevke sahip olduğunu gösteriyor. Bu önemli yapıyı İstanbul'un 7 tepesinden birine kondurdu.” diye konuştu.