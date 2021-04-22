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İsrail polisinden Filistinlilere müdahale

İsrail polisi, bir kez daha işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası Filistinlilerin Şam Kapısı’nda toplanmasına izin vermedi.

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22.04.2021 02:50:11
İsrail polisinden Filistinlilere müdahale

Filistinliler, Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazı sonrası Doğu Kudüs'te bulunan Eski Şehir'in Şam Kapısı yakınına geldi.

İsrail polisi, Filistinlileri dağıtmak için atlıları devreye soktu.

Önceki günlerin aksine İsrail polisi ses bombası ve toplumsal olaylara müdahale aracını kullanmadı.

İsrail oturma alanlarını kapatmıştı

Yaşanan olaylarda bazı Filistinli gençler İsrail polisince gözaltına alındı.

İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Filistinli gençler buna tepki olarak ramazanın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanıyor. İsrail polisi de onlara ses bombaları ve TOMA ile müdahale ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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