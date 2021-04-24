İsrail polisi yine Filistinlilere müdahale etti

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’daki teravih namazı sonrası Şam Kapısı’nda toplanan Filistinlilere müdahalesinde ses bombası ve atlı polisleri kullandı.

Filistinliler Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazı sonrası Doğu Kudüs'te bulunan Eski Şehir'in Şam Kapısı ve çevresinde toplandı. İsrail'in eylemlerini protesto etti.

Gerginliğin artması üzerine İsrail polisi, Filistinlileri dağıtmak için ses bombası ve atlı polislere başvurdu.

Mescid-i Aksa'da teravih namazının ardından İsrail protesto edildi

Filistinliler müdahalelere tepki

Filistinliler ise İsrail polisine taş ve hava fişek attı. Olaylarda birçok kişi gözaltına alındı.

İsrail polisi Ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Ramazan'ın ilk gününden beri sular durulmuyor

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, Ramazan'ın ilk gününde itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanıyor.

İsrail polisinin dünkü müdahalesinde 105 Filistinli yaralanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.